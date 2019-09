Skelettierte Leichen in Dornbirn gefunden

In Dornbirn wurden zwei skelettierte Leichen gefunden, die möglicherweise schon seit Jahren im Wald oberhalb der Gütlestraße lagen.

Bereits am Sonntag, den 01.09.2019, wurde von einem Passanten in Dornbirn, in einem schwer zugänglichen Waldstück oberhalb der Gütlestraße, eine bereits skelettierte Leiche aufgefunden. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme vor Ort, konnte im Nahbereich der Auffindungsstelle eine zweite Leiche, nur wenige Meter talwärts, entdeckt werden.

Im höheren Alter

Beide Leichen wurden in der vergangenen Woche im gerichtsmedizinischen Institut in Innsbruck obduziert. Wie sich herausstellte, dürfte es sich bei den aufgefundenen Toten um eine weibliche und eine männliche Person, beide bereits im höheren Alter, gehandelt haben. Die genaue Liegezeit der Leichen konnte noch nicht eruiert werden, könnte aber mehrere Jahre betragen.

Identifizierung läuft

Derzeit sind umfassende Untersuchungen der Gerichtsmedizin in Innsbruck und des Landeskriminalamtes in Bregenz im Gange, um eine Identifizierung der Verstorbenen zu ermöglichen. Da in Vorarlberg kein entsprechender Vermisstenfall aktenkundig ist, werden zur Zeit auch entsprechende Fahndungen aus dem Ausland überprüft. Aufgrund der Auffindungssituation, der Spurenlage am Auffindungsort sowie den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Obduktion ist nicht vom Vorliegen einer Straftat auszugehen.