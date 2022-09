Skandal um Schlachthof: So reagiert die Opposition

Der Landesrechnungshof (LRH) Vorarlberg hat bei der Prüfung vom Land vergebener externer Beratungsleistungen einige erhebliche Mängel gefunden. Die Opposition reagiert mit klaren Worten.

SPÖ-Landtagsabgeordnete Manuela Auer zeigt sich von der dabei ans Licht gebrachten unprofessionellen Arbeitsweise der Landesregierung entsetzt: „Kein Unternehmen in Österreich kann sich so eine chaotische Handlungsweise leisten. Dass man Verträge nicht nur mündlich und mit Handschlag fixiert – vor allem bei dem Millionen-Investitionsbereich, in dem wir uns hier bewegen – gehört zu den Grundlagen der Unternehmensführung. Was hier jedoch abgeliefert wurde, ist an Dilettantismus kaum mehr zu übertreffen.“