Skandal um FPÖ-Video: Armin Wolf legt nach

ORF-Anchorman Armin Wolf hat am Mittwoch im Skandal um ein rassistische Video nachgelegt: Die Figur das "Ali" gab es bereits 2014 in einem FPÖ-Video.

Als die Regierung am Dienstag zu einem Gipfel gegen Hass im Netz im Bundeskanzleramt lud, ging ein Video der FPÖ zum Thema Sozialmissbrauch mit der E-Card online. Das Video bediente zahlreiche rassistische Klischees, und ist am Dienstag Abend von der FPÖ wieder aus dem Netz genommen worden. Nachdem es zuvor bereits von der FPÖ-Facebookseite entfernt worden war, verschwand es später auch vom Youtube-Channel von “FPÖ-TV”.

Der stellvertretende FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer erklärte am Mittwoch Vormittag, am späten Dienstag Nachmittag von dem Video erfahren zu haben und seinen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass es so schnell wie möglich wieder gelöscht wird: “Wer mich kennt, weiß, dass ich mit solchen Aktionen keine Freude habe.” Auch in anderen Parteien würden Fehler passieren, so der Infrastrukturminister.