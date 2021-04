Skandal-Sager von ÖVP-Abgeordneten im Nationalrat

Beim Versuch die Coronapolitik der FPÖ zu kritisieren, leistete sich ÖVP-Abgeordneter Laurenz Pöttinger am Donnerstag im Nationalrat eine skandalöse Wortmeldung.

Die FPÖ fordere immer wieder, dass man die Intensivbetten "aufrüsten" solle, wie Pöttinger formulierte. "Sie wissen genau, dass ungefähr ein Drittel all jener, die auf Intensiv liegen, diese Krankheit nicht überleben", hält der ÖVP-Abgeordnete den Vertretern der FPÖ vor. "Das heißt, ihre Aufstockung wäre in Wirklichkeit dann eine wesentliche Erhöhung auch noch der Toten in diesem Land", leistet sich der 56-jährige Oberösterreicher einen eklatanten Fehlschluss.