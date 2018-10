Spiel endet mit einem Torstreit in der Vorarlbergliga

Ein Treffer der Bregenzer in der 92. Spielminute wird nach Spielende revidiert und statt 5:1 als 4:1 im Spielbericht eingetragen!

Verwirrung herrschte am Samstag im Casinostadion in Bregenz bei der Partie SW Bregenz gegen FC Fußach nach dem Abpfiff. 5:1 endete die Partie für Bregenz, nach dem Match wurde das Ergebnis des Spiels auf 4:1 für SW korrigiert. Es dreht sich darum, ob das Tor zum 5:1 regulär erzielt wurde oder nicht. Am Sieg der Hausherren änderte die Entscheidung aber nichts mehr.