Skandal bei Bachelorette - pikantes Detail verschwiegen

TV-Show: Wie wird Bachelorette Sharon Battiste auf diese Neuigkeiten reagieren?

Aktuell läuft der Kampf um das Herz der Bachelorette Sharon Battiste (30) bereits auf Hochtouren. In Thailand hat die Date-Saison begonnen. 17 Männer hoffen darauf, Bachelorette Sharon Battiste den Kopf zu verdrehen, um am Ende die letzte Rose zu bekommen. Doch sind wirklich alle Single-Männer auf der Suche nach der großen Liebe? Oder nimmt es ein Kandidat mit der Wahrheit nicht ganz so genau?