SK Rapid Wien und Hartberg spielen um Halbfinal-Ticket

Im reinen Duell von zwei Bundesligaklubs wird der dritte Teilnehmer für das Semifinale im ÖFB-Cup ermittelt.

Der Liveticker vom Spiel SK Rapid Wien - TSV Hartberg

Am Samstagnachmittag geht es mit der Partie SK Rapid gegen TSV Hartberg weiter. Während die Oststeirer in dieser Cup-Saison bislang Gegnern aus der Bundesliga aus dem Weg gehen konnten, ist es für Rapid nach der Admira in der 2. Runde bereits der zweite Konkurrent aus der obersten Spielklasse. In der laufenden Bundesliga-Saison ist Hartberg gegen Rapid noch ungeschlagen, das bislang letzte Duell in Wien konnte der TSV mit 2:0 gewinnen.