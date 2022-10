SK Rapid Wien gelang der Befreiungsschlag

Im Nachtrag der Ö-Bundesliga standen sich die Hütteldorfer und Steirer gegenüber.

Das Match im Ticker: SK Rapid Wien vs TSV Hartberg

SK Rapid Wien – TSV Hartberg Mittwoch, 26.10.2022, 16:00 Uhr, Allianz Stadion

Der TSV Hartberg blieb vergangene Saison in der Bundesliga gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (1S 1U) – erstmals in einer Spielzeit. Die Oststeirer kassierten 2021/22 gegen Rapid nur ein Gegentor – weniger als gegen jedes andere Team.

Der SK Rapid Wien schlug in dieser Saison der Bundesliga 192 Flanken aus dem Spiel heraus – so viele wie kein anderes Team. Der TSV Egger Glas Hartberg schlug 107 solcher Flanken – nur die SV Ried (81) weniger. Beide Teams trafen je dreimal nach Flanken aus dem Spiel, bei Hartberg sind das 23% der erzielten Tore – nur der SCR Altach (33%) mit einem höheren Anteil in dieser Saison.

Der SK Rapid Wien kassierte sechs Gegentore in der Anfangsviertelstunde – doppelt so viele wie in der gesamten Vorsaison (3) und Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Der TSV Hartberg traf gegen Rapid zuletzt am 27. April 2019 in den ersten 15 Minuten – damals sogar doppelt und im Allianz Stadion.

Der SK Rapid Wien kassierte vier Gegentore in der zweiten Hälfte – so wenige wie sonst nur der SK Sturm Graz in dieser Saison der Bundesliga.

Der TSV Hartberg traf dreimal per Elfmeter – kein Team in dieser Saison der Bundesliga häufiger. Der SK Rapid Wien kassierte vier Gegentore per Elfmeter – so viele wie sonst nur der SC Austria Lustenau

