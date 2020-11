Situation in Spitälern scheint sich zu entspannen

Von den 79 im Land verfügbaren Intensivbetten sind derzeit 36 - vier weniger als zuletzt - von Corona-Patienten belegt.

In Vorarlberg sind seit Dienstagmitternacht 143 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 182 Menschen wurden als genesen erklärt.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank damit um 41 auf 3.316 ab (Stand 12 Uhr) - das entsprach dem Niveau von 7. November. Am Mittwoch starben zwei Menschen am oder mit dem Coronavirus. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer stieg damit auf 103.

Leichte Entspannung in den Spitälern

Von den 79 im Land verfügbaren Intensivbetten waren 36 - vier weniger als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Damit waren am Mittwochvormittag noch 28 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar, um vier mehr als tags zuvor. Insgesamt werden in den Spitälern 174 Corona-Erkrankte betreut, um 13 weniger als am Vortag.