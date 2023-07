"Situation hat sich dramatisch verschlechtert"

Die Lage nach dem Hangrutsch in Hörbranz spitzt sich weiter zu.

Seit Tagen ist die Feuerwehr in Hörbranz wieder in Alarmbereitschaft. Aufgrund der starken Niederschläge bewegt sich der Hang wieder schneller - am Samstag wurden fünf Meter gemessen, wie Geologe Walter Bauer gegenüber VOL.AT sagt.