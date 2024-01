Sirenenalarm in Vorarlberg? Schweiz probt für den Notfall

Am Mittwoch, dem 7. Februar 2024, wird es laut in der Nachbarschaft! Unsere Schweizer Freunde führen ihren jährlichen, landesweiten Sirenentest durch.

Am Mittwoch, den 7. Februar 2024, findet in der benachbarten Schweiz der jährliche landesweite Sirenentest statt. Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis längstens 16.00 Uhr sind die Signaltöne zu hören – je nach Witterung auch in Vorarlberg.

Der Ablauf

Um 13.30 Uhr wird in der ganzen Schweiz der “Allgemeine Alarm“, ein regelmäßig auf- und absteigender Heulton von einer Minute ausgelöst. Ab 14.00 Uhr bis längstens 16.00 Uhr wird in gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen der „Wasseralarm“ getestet. Das Signal besteht aus zwölf Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je zehn Sekunden. In der gesamten Schweiz werden ca. 7.200 Sirenen auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft.