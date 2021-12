Sinkende Corona-Zahlen: 263 Neuinfektionen am Montag

Am Montag wurden in Vorarlberg 263 Neuinfektionen verzeichnet. Bis Dienstagmorgen kamen 24 weitere hinzu.

Stand Dienstag, 8 Uhr: Am Montag wurden in Vorarlberg 263 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen 933 Genesungen gegenüber. Bis Dienstagmorgen kamen weitere 24 Neuinfektionen (bei 83 Genesungen) hinzu. Damit sind aktuell 8.262 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Montag leicht angestiegen und liegt bei 666. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz gesunken und liegt bei 333,5.

Lage in den Spitälern

398 Todesopfer

Am Freitag wurden in Vorarlberg fünf Corona-Todesfälle gemeldet, ein weiterer kam am Samstag hinzu. Insgesamt sind bisher 398 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.