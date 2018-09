Singende Jungbläser beim Konzert

62 Mädchen und Buben opferten ihre letzte Ferienwoche und nahmen am Jungbläserseminar teil

Die letzte Ferienwoche wurde auch in diesem Jahr von zahlreichen Musikschülern genutzt um ihr Instrument nach den Sommerferien wieder rauszuholen und gemeinsam beim Jungbläserseminar in Bezau zu Proben und ihr Können beim Abschlusskonzert zum Besten geben.

Gleich zu Anfang überraschten die 62 Jungbläser ungewöhnlicherweise mit einer Choreinlage. Elisabeth und Sahra Metzler hatten in den Tagen zuvor mit allen Teilnehmern des Jungbläserseminars Bregenzerwälder Lieder einstudiert. Weiter ging es gleich mit einem Ensemblestück vom Hohen Blech und die Waldhörner gaben einen Tango und den Wurzelsepp zum Besten. Heiße Rhythmen und Disco Hits, ein Englischer Tanz und der Choral „Deep Harmony“ ein beruhigendes und emotionales Stück waren zu hören. Bestens auf das Konzert vorbereitet wurden die Kinder je nach Register von den Lehrpersonen Reinhard Fetz, Mathilde Dietrich, Isabella und Jodok Lingg , Veronika Köb, Philipp Nesensohn, Bertram Waldner und Silke Allmayer . Ausgefallen wurde es dann gegen Ende des Konzertes, es kamen neben den eigentlichen Blasinstrumenten Garagenwerkzeuge und Akkuschrauber zum Einsatz, was beim Publikum natürlich Begeisterung auslöste.

Abschließend verabschiedete sich der Bezirksjugendreferent Klaus Greiderer und bedankte sich bei allen Teilnehmern und dem Publikum für die tolle Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Interesse. Klaus Greiderer hat in den vergangenen acht Jahren das Jungbläserseminar zu aller Zufriedenheit organisiert und nun einen Wechsel in der Bezirksleitung bekanntgegeben. Er wird von seinem Amt zurücktreten und diese an seinen Nachfolger Reinhard Fetz übergeben. Lobende Dankesworte überbrachte Bezirksobmann Engelbert Bereuter im Namen des Landesverbandes nicht nur an den Bezirksjugendreferenten, sondern auch an alle Lehrpersonen die sich jedes Jahr bereiterklären beim Jungbläserseminar im Bregnzerwald dabei zu sein. Mit einer flotten Zugabe der jungen Bläser und Bläserinnen endete das Musikkonzert. Alle hungrigen Musikanten wurden hinterher mit einem gemeinsamen Hamburger Essen belohnt.