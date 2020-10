Sind glückliche Menschen die erfolgreicheren?

Mit dem Female Future Festival goes TV fand ein Tag voller Inspiration und Empowerment zum ersten Mal in digitaler Form statt.

Mit dem Female Future Festival goes TV fand am 1. Oktober ein Tag voller Inspiration und Empowerment zum ersten Mal in digitaler Form statt. „Gerade in herausfordernden Zeiten wie dem Jahr 2020 ist Female Power noch wichtiger als sonst“, sind die Veranstalterinnen und Initiatorinnen Verena Eugster und Patricia Zupan von W3 Marketing überzeugt und hartnäckig.

Haben sie doch dieses Festival in diesem Jahr – aufgrund der Corona-Situation – bereits dreimal neu organisiert und neu gedacht. „Aufgeben war für uns als Eventagentur und Veranstalter keine Option. Ganz im Sinne unserer Veranstaltung: ‚Mutig Neues wagen’ haben wir nun die ‚goes TV’-Plattform geschaffen“, so Eugster und Zupan. Sie freuten sich über 600 Frauen und Männer, die während des gesamten Tages in der App registriert waren. Live dabei per Stream Alle Teilnehmer(innen) hatten die Möglichkeit, die Vorträge per Livestream im eigenen selbstgewählten Studio zu erleben.