„Sind denn auch alle brav gewesen?“

Nikolaus und Knecht Ruprecht zu Besuch im Rathaus Bludenz. Der Besuch des heiligen Nikolaus ist nicht für die Kleinsten ein Erlebnis.

Bludenz. Auch im Rathaus Bludenz sorgte der Nikolo, in Gesellschaft des Knecht Ruprecht, für Freude bei den Besucher*innen des Bürgerservice und den Mitarbeiter*innen des Rathaus. Im Gepäck hatte er einen Sack voller süßer Überraschungen.

Der heilige Nikolaus ist nicht nur der Schutzpatron der Seefahrer, Schiffer und Fischer, sondern vor allem als Helfer und Retter bekannt. So besucht er jedes Jahr um den 6. Dezember viele Familien, um die wichtigste Botschaft zu übermitteln: Teilen bereitet Freude und anderen zu helfen, stiftet Sinn. "Das Hochhalten von Traditionen und Bräuchen ist uns in Bludenz besonders wichtig. So freut es mich besonders, dass uns der Nikolaus jährlich einen Besuch abstattet", erklärt Bürgermeister Simon Tschann und fügt hinzu: „Es ist auch eine kleine Geste der Wertschätzung für unsere Mitarbeiter*innen, die täglich wertvolle Arbeit für die Bludenzer Bevölkerung leisten.“