Simon Taudes siegt im Klettern, Kempf und Franken auf Podium

Der Bludenzer Simon Taudes gewann bei den nationalten Titelkämpfen. Lea Kempf und Ariane Franken wurden Dritte.

Am vergangenem Wochenende fand in der Kletterakademie Mitterdorf (STMK) eine ganze Serie an Wettbewerben statt. Im Mittelpunkt standen dabei die Disziplinen der ÖSTM Lead & Speed für Erwachsene, Österr. Meisterschaft der U20 im Lead und Speed sowie ein