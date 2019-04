Silvretta Montafon: LaBrassBanda zum Saisonfinale

Dass sich die Wintersaison 2018/19 langsam aber sicher dem Ende zuneigt, ist nach dem Skitag am vergangenen Samstag schwer zu glauben.

Skifahrer und Fußgänger trafen mittags zwischen Valisera Bahn Bergstation und Bella Nova zusammen, um gemeinsam das Wintersaisonfinale zu feiern. Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen weihte die Froschenkapelle die große Bühne am Berg ein. Als die Jungs von LaBrassBanda dann barfuß und in Lederhosen durch den Schnee Richtung Bühne marschierten, wurde die Partymeute immer lauter. Mit ihrem ersten Lied und ihrer geballten Blasmusik-Power brachten die sieben Bayern die Stimmung zum Überlaufen. Die Winter-Fans ließen sich von LaBrassBanda mitreißen und übten sich in Gesang, Choreografie und Yoga. Die Band und ihre rund 3.500 Fans sorgten für Party-Stimmung zum Winter-Ende.