Silvesterpartys im Ländle: Feiern bis ins neue Jahr

Silvester rückt immer näher: Mit Feuerwerk, Gejubel und Sekt wird das neue Jahr begrüßt. Auch in Vorarlberg steigen einige Feiern zur Jahreswende.

Silvesterparty im Roncat

Im Roncat in Feldkirch steigt eine Silvesterparty, der Eintritt ist frei - Einlass nur für Personen die mindestens 18 Jahre alt sind. In der Staubererweg 17 in Feldkirch wird schon um 15 Uhr bis 20 Uhr gefeiert.