Silvester-Schaden am Auto - Das können Sie tun

Schwarzach - Der ÖAMTC gibt rechtliche Tipps für den Schadensfall am eigenen Auto durch Raketen und Knaller zu Silvester.

Ein Neujahrsfeuerwerk ist schön, Silvesterschäden am geparkten Fahrzeug sind ärgerlich. Um sein Fahrzeug in der Silvesternacht vor Beschädigungen zu schützen, sollte man es möglichst sicher abstellen – in Privatgaragen, Parkhäusern oder zumindest abseits von Silvestermeilen und Lokalen. Eine Plane schützt nur vor den gröbsten Einflüssen, gegen Brandkörper hilft sie nur wenig, weil sie nicht feuerfest ist. In einem Schadensfall stellt sich die Frage nach der Haftung. “Kommt es zu Schäden, müssen diese so rasch wie möglich – längstens innerhalb einer Woche – der Versicherung gemeldet werden“, rät ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. Ihr Tipp: Ein beigelegter Polizeibericht oder zumindest Fotos.