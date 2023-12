Silbriga Sonntig z´Schru

Das Marktgeschehen und Live-Musik lockte hunderte Besucher in den Ortskern von Schruns

Der Markt in Schruns am Sonntag vor Weihnachten hat eine langjährige Tradition. Und dieser Tradition folgten auch zahlreiche Besucher, die den Schmankerl-Ecken sowie dem Kunsthandwerksmarkt am vergangenen Sonntag bei Kaiserwetter einen Besuch abstatteten. Bereits kurz nach dem Gottesdienst empfingen die ersten Verkaufsstände ihre Kundschaften und kurz vor Mittag gab es zeitweise kein Durchkommen mehr in den Gassen von Schruns, so viele Besucher tummelten sich auf dem Markt.