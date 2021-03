Silbertaler Moritz Zudrell war eine Klasse für sich

Der Youngster gewann beide landesweiten Technik-Bewerbe Slalom und Riesentorlauf in Brand

Bei den am Niggenkopf in Brand ausgetragenen alpinen Schülerlandesmeisterschaften holte sich Moritz Zudrell die Titel im Slalom und Riesentorlauf. Bei den Mädchen sicherte sich Marie Therese Haller den Titel im Riesentorlauf, Antonia Muxel gewann den Slalom. Die Super-G-Meisterschaften werden am 2. April am Sonnenkopf gefahren.



Die unter den besonderen Bedingungen ausgetragenen Meisterschaften wurde von den Skiclubs WSV Nofels und SV Tosters sowie den Trainerinnen und Trainern der Skimittelschule Schruns begleitet vom COVID-Beauftragten des VSV, Johannes Eberle, mit großen Anstrengungen perfekt organisiert. Die Bergbahnen Brandnertal haben zudem mit perfekt präparierten Pisten zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen.



Burschen Riesentorlauf (S14)

1. Mika Schäfer

2. Joel Dietrich

3- Leo Bereuter

Burschen Riesentorlauf (S16)

1. Moritz Zudrell

2. Christoph Walser

3. Christopher Lisch

Mädchen Riesentorlauf (S14)

1. Mia Nessler

2. Laura Beer

3. Valeria Geser

Mädchen Riesentorlauf (S16)

1. 1. Maria Therese Haller

2. Leonie Lussnig

3. Lorena Jenni

Burschen Slalom (S14)

1. Leo Bereuter

2. Louis Acker

3. Lorenz Beck

Burschen Slalom (S16)

1. Moritz Zudrell

2. Christoph Walser

3. Jonas Schäfer

Mädchen Slalom (S14)

1. Mia Nessler

2. Franziska Leitner

3. Laura Beer

Mächen Slalom (U16)

1. Antonia Muxel

2. Marie Therese Haller

3. Noemi Lampert

