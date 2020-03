Silbertal: Mann 20 Meter abgestürzt - tot geborgen

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann nach einem Besuch bei einem Bekannten offenbar urinieren und stürzte dabei in das Messnertobel ab.

Ein 69-jähriger Mann ist am Samstagabend in Silbertal (Bez. Bludenz) bei einem 20 Meter-Absturz in eine Schlucht tödlich verunglückt. Der leblose Körper des Mannes wurde erst am Sonntagvormittag entdeckt, für ihn kam jede Hilfe zu spät.