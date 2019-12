Silbermond im Interview: "Söhne bauen Häuser der Großväter wieder auf"

Am vergangenen Wochenende spielte Silbermond beim Snowboard-Weltcup im Montafon. Unser Reporter Medi hat sich vor dem Auftritt mit Sängerin Steffi Kloß und Schlagzeuger Andreas Nowak getroffen. Das Leben hält nicht an, alles verändert sich - und das kann inspirierend sein.

Das Leben hält nicht an, alles verändert sich - und das kann inspirierend sein. "Das verarbeiten wir auch in unseren Liedern. Ich glaube auf der neuen Platte hört man das auch, diese Veränderung", so der Schlagzeuger Andreas Nowak.