Silber glänzt wie Gold für die Sportmittelschule Rankweil-West

Die Rankweiler Mädchen mit den Trainern Judith Mößler-Berchtold und Peter Lins wurden bei den Basketball Bundestitelkämpfen in Innsbruck sensationell Zweite.

RANKWEIL. Nach dem dritten Platz im Vorjahr wurde die Mädchenmannschaft der Sportmittelschule Rankweil-West vor wenigen Tagen bei den Bundestitelkämpfen im Basketball in Innsbruck sensationell Zweiter und Gewinner der Silbermedaille. Ein Dutzend Mal haben die Rankweiler Schüler in dieser Sportart auf Bundesebene schon teilgenommen und es gab viermal den ausgezeichneten vierten Schlussrang. Silber glänzt für die SMS Rankweil-West aber diesmal wie Gold. Im Finale verloren die Rankweilerinnen mit den Trainern Peter Lins und Judith Mößler-Berchtold gegen die Alterskollegen aus Großenzersdorf mit 26:39-Punkten. Mit dem letzten Aufgebot und nur noch mit acht Spielerinnen konnte Rankweil das Turnier bestreiten. Anna Lena Profunser (Knie), Alica Hammerer (Finger) und Jessica Rhomberg mussten auf Grund von schlimmen Verletzungen, die sie sich in den ersten beiden Spielen der Vorrunde zugezogen haben, vorzeitig die Bundestitelkämpfe als Zuschauer beobachten. „Trotz des Fehlen von mehreren Leistungsträgerinnen war es eine gewaltige Vorstellung meiner Mannschaft. Vor allem in Sachen Taktik, Spielwitz und Kämpferherz wusste das Kollektiv zu überzeugen. Das erstmalige Erreichen eines Bundesfinales war der Lohn einer harten Arbeit der letzten Jahrzehnte“, zeigte sich SMS Rankweil-West Erfolgscoach Peter Lins hochzufrieden und überglücklich. Beim Zweiten Rankweil stand keine einzige Vereinsspielerin im Aufgebot, alle anderen Mannschaften setzten bis zu sieben Spielerinnen von diversen Klubs aus ganz Österreich im Turnier ein. Hervorzuheben im Rankweiler Team waren die Spielerinnen Julia Marte und Elina Türtscher mit großartigen Leistungen. Für Peter Lins und seine Mädchen war es eine Sternstunde. Mehr als zwei Jahrzehnte betreut der gebürtige Altenstädtner Pädagoge in Rankweil die Basketball-Mannschaft. Im großen Empfang in der Mittelschulturnhalle Rankweil standen alle Schulklassen inklusive den Pädagogen Spalier um den erfoglreichen jungen Talenten die Gratulationswünsche hautnah zu überbringen. Die Spielerinnen Sophia Wieser, Marie Moosbrugger, Ilena Bechtold, Jessica Rhomberg, Julia Mild, Alica Hammerer, Klara Schlömmer, Julia Marte, Anna Lena Profunser und Elina Türtscher feierten für Rankweil einen grandiosen Erfolg.