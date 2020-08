Silber glänzt wie Gold! Federspiel wird Vizemeister

Team Vorarlberg Fahrer Daniel Federspiel holt sich bei den nationalen Straßen-Titelkämpfen sensationell den zweiten Endrang

Guerin mit eindrucksvoller Vorstellung in Frankreich!

Das war (fast) ein Meisterstück! Daniel Federspiel ist neben Staatmeister Valentin Götzinger (Team WSA Graz) die große Überraschung des Tages! Unterstützt durch die sehr starke Mannschaftsleistung von Dominik Amann, Maximilian Kuen und Fabian Costa (RV vor dem Arlberg), krönt der 33-jährige Imster seinen Renntag in Mattersburg im Rennen über 192 Kilometer mit Rang zwei. Dritter wird World Tour Profi Michael Gogl (NTT Pro Cycling)!

„Es war meine erste Staatsmeisterschaft auf der Straße mit 33 Jahren. Ich habe gewusst, dass es funktionieren kann, wenn es in den Sprint geht. Wir waren ein kleines Team, aber Max, Dominik und Fabian haben richtig geackert für mich. Götzinger hat bei 1000 Meter atackiert. Hier war ich etwas eingeklemmt, um das Loch zu schließen, aber es fühlt sich richtig gut an!“ so ein überglücklicher Daniel Federspiel

Live on stage mit Alexis Guerin in Frankreich – Top Performance in der Bretagne!