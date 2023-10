Siege für Real und Bayern - United und Arsenal enttäuschen

An einem spektakulären CL-Abend feierten Bayern München, Real Madrid und Inter Mailand jeweils Favoriten-Siege, während Manchester United und Arsenal London überraschend Niederlagen einstecken mussten.

Nachdem Salzburg sich am frühen Abend Real Sociedad geschlagen geben musste, ging es am Abend mit weiteren CL-Gruppenspielen weiter. Unteranderem gastierte Real Madrid bei Italiens Meister Napoli und Bayern München stand vor einem Pflichtsieg in Kopenhagen.

Torfestival in Neapel

In Neapel hatte es bereits die erste Halbzeit absolut in sich. Nachdem Östigard die Hausherren in der 19. Minute per Kopf in Führung brachte, glich Vinicius Junior nach Bellingham-Vorlage in der 27. Minute aus. Nur fünf Minuten später war es Bellingham selbst, der nach einem schönen Solo durch die gesamte Abwehr der Italiener auf 1:2 stellte und die Partie drehte.

Nach der Pause gab es nach einem Hanspiel von Nacho im Strafraum nach Ansicht der TV-Bilder durch den Schiedsrichter Elfmeter, den Zielinski via Innenpfosten zum Ausgleich nutzte (54.). Doch das letze Wort hatten die Madrilenen - wenn auch sehr glücklich: Nach einem Schuss von Fede Valverde an die Latte, landete der Ball via Hinterkopf von Torhüter Alex Meret zum 2:3 im Tor. Am Ende jubelte Real somit über den zweiten Erfolg im zweiten Spiel.

Tel schießt Bayern zum Sieg

In Kopenhagen enttäuschen die Bayern in der ersten Halbzeit gegen gut organisierte Dänen über weite Strecken. Einzig in der Anfangsphase kamen Musiala und Co. zu der ein oder anderen Chance. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die Pause. Die zweite Halbzeit hatte deutlich mehr zu bieten. In der 56. Minute ging der Außenseiter durch Lerager mit 1:0 in Führung und den Bayern drohte die erste Niederlage in der CL-Gruppenphase seit 2017. Doch nachdem zunächst Musiala in der 67. Minute das 1:1 erzielte, schoss der fünf Minuten zuvor eingewechselte Super-Joker Tel die Münchner in der 83. Minute mit 1:2 in Führung.

Englands Teams enttäuschen

Für die englischen Vertreter lief es am heutigen Abend deutlich schlechter. So kassierte Manchester United trotz zweimaliger Führung dank eines Doppelpacks von Höjlund (17./67.) eine 2:3-Heimniederlage gegen Galatasaray Istanbul. Held des Abends war Mauro Icardi, der in der 78. Minute zunächst einen Elfmeter verschoss, fünf Minuten später aber per Lupfer über Onana den Siegtreffer erzielte. Die weiteren Tore für Galatasaray erzielten Zaha (23.) und Aktürkoglu (71.).

Auch Arsenal London kassierte eine Niederlage. Nachdem Gabriel Jesus den Favoriten in der 14. Minute in Führung brachte, gelang Thomasson in der 25. Minute der Ausgleich für Lens. In der zweiten Halbzeit sorgte Elye Wahi (69.) für den 2:1-Siegtreffer. Da das Duell zwischen PSV Eindhoven und dem FC Sevilla nach einer spektakulären Schlussphase mit drei Treffern innerhalb weniger Minuten mit einem 2:2 endete, steht Lens nach zwei Spieltagen vor Arsenal an der Spitze der Gruppe B.

In der Salzburg-Gruppe setzte sich Inter Mailand trotz zahlreicher ausgelassener Chancen dank eines Thuram-Treffers knapp mit 1:0 gegen Benfica Lissabon durch.

