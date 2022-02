Siege für beide Ländle-Handballteams

Sowohl der HC Hard (25:22 gegen Ferlach) als auch Bregenz Handball (28:24 gegen Graz) feierten in der Handball Liga Austria Siege.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuseher in Hard einen ähnlichen Spielverlauf. Nachdem sich Hard rasch absetzte, kamen die Gäste auch dieses Mal wieder heran und schafften fünf Minuten vor dem Ende sogar den Ausgleich. Schlussendlich hatten die Harder aber das Glück auf ihrer Seite und feierten einen 25:22-Sieg. Durch diesen Erfolg verteidigten die Roten Teufel trotz einem Spiel weniger die Tabellenspitze.

Bregenz dreht in 2. Halbzeit auf

Für die Bregenzer Handballer ging es heute auswärts bei der HSG Graz darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. In der ersten Halbzeit taten sich die Bregenzer jedoch schwer, der Favoritenrolle gerecht zu werden. Obwohl die Gäste meist knapp voran lagen, ging es mit einem 12:12-Remis in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Bregenz war bemüht, konnte sich vorerst aber nicht entscheidend absetzen. Dies gelang erst in der Schlussphase mit einem 5:0-Lauf. Am Ende jubelten die Bregenzer über einen hart erkämpften 28:24-Sieg und hielten somit den Anschluss an die Tabellenspitze.