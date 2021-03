Siege für beide Ländle-Clubs

Beide Ländle-Clubs feiern Siege, Hard besiegt Ferlach, Bregenz gewinnt in Bärnbach.

Für die beiden Ländle-Clubs in der spusu HLA ging es nach den erfolgreichen Auftritten im Cup heute in der Meisterschaft weiter. Während Hard in der Meisterrunde Ferlach empfing, stand für Bregenz das Spiel bei Bärnbach/Köflach in der Qualirunde auf dem Programm.