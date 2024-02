Sieg und Niederlage zum Abschluss

Zum Ende des Grunddurchgangs zeigte Wolfurt in beiden Spielen eine gute Leistung. Am Freitag Abend konnte im Nachtragsspiel der PSV Salzburg mit einer sehr kämpferischen Leistung vor einer sehr gut besetzten Hofsteighalle knapp 3:2 besiegt werden. Vor allem die sehr gute Defensivarbeit beider Teams ergaben viele lange und spannende Ballwechsel, welche in vielen Fällen dank der großartigen und lauten Unterstützung der vielen Fans in Faschingskleidung von den Wölfen für sich entschieden werden konnten. So schafften es die Gastgeber auch einige schwierige Phase zu Ende des dritten Satzes zu überstehen, also das Spielpendel Richtung Salzburger Sieg tendierte. Doch die Hofsteiger kamen stark zurück und konnten die beiden folgenden Sätze und damit das Spiel gewinnen.