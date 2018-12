Sieg und Niederlage in der Fremde

Nach dem Erfolg in Kitzbühel mussten die Wälder Eishockeycracks in Gröden die Segel streichen.

Andelsbuch/Dornbirn. Zweimal hintereinander musste der EC Bregenzerwald zuletzt über den Arlberg reisen. Beim Antreten beim EC Kitzbühel zeigte sich das Team von Trainer Markus Juurikkala wieder einmal von der Zuckerseite und setzte sich mit 3:1 durch. Zu den Matchwinnern avancierten dabei die Ban-Brüder. Den frühen Rückstand egalisierte Daniel auf Zuspiel von Christian, danach konnte Letzterer noch zweimal jubeln. „Das war ein wichtiger Sieg für uns, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Wir waren die bessere Mannschaft“, zeigte sich der Coach zufrieden mit der Darbietung.

Drei Tage später ging die Reise ins Südtirol nach Wolkenstein, wo der HC Gröden wartete. Die Wälder gerieten bis zur 26. Minute mit 0:3 ins Hintertreffen, steckten aber nicht auf. Philipp Pöschmann (33.) und Kai Fässer (36.) ließen die Gäste durch ihre Tore noch einmal hoffen, die Aufholjagd blieb jedoch unbelohnt und so blieb es beim 2:3. Somit hält der EC Bregenzerwald weiterhin bei 17 Punkten und liegt auf Rang 14.

Nun haben die Wälder Cracks zweimal Heimrecht. Am kommenden Samstag gastiert der HDD Jesenice in der Dornbirner Messeieishalle. Im Hinspiel musste sich der ECB mit 2:5 geschlagen geben. Die Slowenen verfügen mit 83 Treffern gemeinsam mit Feldkirch über den durchschlagskräftigsten Angriff der Liga und liegen auf Rang acht.

Am darauffolgenden Mittwoch kommt dann der Tabellennachbar EK Zell am See (12.) ins Ländle. Spielbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr.