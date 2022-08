Sieg und Niederlage in den Testspielen

EHC Lustenau zieht ein Resümee der beiden Vorbereitungsspiele.

Am vergangenen Wochenende bestritt der EHC Lustenau zwei Vorbereitungsspiele. Nach dem Auswärtssieg bei den Rittner Buam kassierten die Sticker gegen den DEL II Klub ESV Kaufbeuren eine 1:4 Niederlage. In beiden Spielen kam der gesamte Kader des Teams zum Einsatz.



Gegen die Rittner Buam - einen direkten Konkurrenten in der Alps Hockey League - kam der EHC Lustenau zu einem 3:4 Auswärtssieg nach Verlängerung. In einem schnellen Spiel konnten die Lustenauer im zweiten Spielabschnitt einen 1:3 Rückstand egalisieren. Nach einer Nullnummer im letzten Spielabschnitt musste die Verlängerung entscheiden. Dabei hatte Lustenau das bessere Ende für sich und konnte durch einen Treffer von Chris D'Alvise das Spiel für sich entscheiden.



Am Sonntag war der DEL II Klub aus Kaufbeuren zu Gast in der Rheinhalle. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Deutschen zum Ende des zweiten Spielabschnittes mit 2:0 in Führung. Im letzten Spielabschnitt konnte Lustenau das Spiel sehr offen gestalten und kam durch Neuerwerbung Mads Larsen zum verdienten Anschlusstreffer. In den letzten Minuten hatten beide Teams zahlreiche Möglichkeiten für einen Treffer. Rund drei Minuten vor Spielende erzielte Kaufbeuren den dritten Treffer. Eine Minute später kamen die Deutschen zum vierten Treffer und fixierten somit den Endstand.



EHC Coach Mike Flanagen setzte in beiden Spielen den gesamten zur Verfügung stehenden Kader ein und war mit den Testspielen grundsätzlich zufrieden. Durch diese beiden Spiele konnte er neue Erkenntnisse in Bezug auf die Linienzusammenstellungen gewinnen. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreitet Lustenau am 1. September auswärts in Chur. Am 6. September treffen die Lustenauer zu Hause auf das Team von Lindau.



Rittner Buam : EHC Lustenau 3:4 n. V. (1:1 / 2:2/ 0:0 / 0:1)

Torschützen EHC Lustenau: Albert Krammer, Robin Wüstner, Oskari Siiki, Chris D'Alvise



EHC Lustenau : ESV Kaufbeuren 1:4 (0:0 / 0:2 / 1:2)

Torschütze EHC Lustenau: Mads Larsen