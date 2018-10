Sieg und Niederlage für Ländle-Teams

Während der ALPLA HC Hard gegen Westwien gewann, setzte es für Bregenz eine Niederlage in Graz.

In der spusu Liga waren am heutigen Abend beide Ländle-Clubs im Einsatz. Während Hard in eigener Halle Westwien empfing, ging für Bregenz Handball die Reise nach Graz.

Bei den in dieser Saison überraschend starken Steirern lagen die Bregenzer zur Pause mit 10:13 im Rückstand. In den zweiten 30 Minuten zogen die Gastgeber zwischenzeitlich auf vier Treffer davon (19:15), die Festspielstädter kämpften sich aber noch einmal zurück in die Partie. Am Ende setzte sich Graz aber knapp mit 23:22 gegen den Rekordmeister durch.