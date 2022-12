Sieg und Niederlage für den VC Wolfurt

Zwei Auswärtssiege mit dem Maximum an Punkten fast eingefahren.

Wolfurt hat die „Challenge“ bestanden

Es bestand durchaus die Möglichkeit ohne Erfolg aus Wien heimzukehren. Aber die Winder-Truppe konnte erfolgreich reüssieren.



Gegen Bisamberg erwischten die Wolfurter einen Golden Moment. Die Gastgeber die durchaus ambitioniert ins Spiel gingen, hatten nicht den Funken einer Chance gegen groß aufspielende Vorarlberger. Während das Heimspiel noch sang und und klanglos 0:3 verloren ging, konnte das Ergebnis nun umgedreht werden. Angeführt von einem groß aufspielenden Theo Reiter spielten sich die Wölfe in einen richtigen Rausch. Einzig im zweiten Satz schien das Spiel kurz nach einem 7-Punkte Rückstand (4:11) kurz zu kippen. Aber die Gäste spielten wie in einem Tunnel und hatten bei 16:16 den Rückstand eingestellt. Danach gab es kein Halten mehr. Die Kempf-Truppe schaffte die Revanche für die 0:3 Heim-Niederlage.



Auch am Sonntag gegen die Hotvolleys waren durchaus die Chancen da. Vor allem der erste und dritte Satz gestaltete sich extrem knapp und hätten durchaus auch anders ausgehen können. Letztlich konnten die Hotvolleys in den entscheidenden Momenten die besseren Aktionen setzen und gewannen dadurch verdient – wenn auch zu hoch – das Spiel.



Auch wenn der Play-Off Zug (=Top-2 der Tabelle) fast abgefahren ist, geht das Rennen um gute Tabellenplätze im Mittelfeld dieser ausgeglichenen Liga weiter. Das Ziel ist noch wie vor in den vorderen Tabellenregionen mitzuspielen.