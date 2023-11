Sieg in Mailand - Dortmund bucht das Achtelfinal-Ticket

Dank eines 3:1-Sieges beim AC Milan steht Dortmund frühzeitig im Achtelfinale. Auch Barcelona, Lazio Rom und Atletico Madrid ziehen frühzeitig in der nächsten Runde ein.

Am heutigen Champions League Abend richtete sich der Blick vieler Fußballfans auf die Todesgruppe F, wo Dortmund beim AC Milan gastierte und Paris SG Newcastle United empfing. Vor diesem Spieltag trennten die vier Teams nur drei Punkte.

Turbulente Startphase in Mailand

In Mailand ging es von Beginn weg turbulent los: Nach einem zumindest diskussionswürdigen Elfmeterpfiff nach Handspiel von Schlotterbeck scheiterte Giroud an Dortmund-Keeper Kobel. Kurz darauf brachte Reus die Dortmunder per Elfmeter mit 0:1 in Führung - Calabria brachte zuvor Bynoe-Gittens zu Fall. In weiterer Folge lieferten sich die beiden Teams ein offenes Duell mit leichten Vorteilen für die Hausherren. Trotz Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis zur 37. Minute, bis Chukwueze nach einem schönen Solo auf 1:1 stellte.

In der zweiten Halbzeit stellte Bynoe-Gittens nach Vorarbeit von Sabitzer auf 1:2 (59.) und weitere zehn Minuten später erhöhte Adeyemi auf 1:3. In der Schlussphase rettete der Pfosten bei einem Jovic-Kopfball für die Dortmunder. Doch auch die Gäste trafen in der Schlussphase durch Füllkrug noch einmal die Torumrandung. Am Ende blieb es beim verdienten 3:1-Sieg der Dortmunder, die damit den Einzug ins Achtelfinale fixierten.

Im Parallelspiel sah Newcastle United dank eines Isak Treffers auswärts bei Paris SG lange wie der sichere Sieger aus. Doch Mbappé sorgte in der Nachspielzeit nach einer sehr strittigen Elfmeterentscheidung noch für das 1:1. Dadurch kommt es am letzten Spieltag in Dortmund zum Duell um den Gruppensieg mit Paris SG. Doch auch Newcastle und der AC Milan haben mit zwei Punkten Rückstand auf Paris noch Chancen auf das Achtelfinale, müssen allerdings auf Schützenhilfe der Dortmunder hoffen.

Lazio und Atletico jubeln

In Gruppe E fixierten Lazio Rom und Atletico Madrid jeweils mit Siegen den Einzug ins Achtelfinale. Lazio Rom musste im Heimspiel gegen Celtic Glasgow lange warten, doch Immoblie brachte sein Team mit einem späten Doppelschlag (82./85.) auf die Siegerstraße. Celtic Glasgow steht durch die Niederlage bereits als Tabellenschlusslicht fest und verabschiedet sich aus dem Europacup.

Ebenfalls im Achtelfinale steht Atletico Madrid dank eines 3:1-Sieges bei Feyenoord Rotterdam. Kurios dabei: zwei der drei Treffer der Spanier erzielten Spieler von Feyenoord (14./81.), zudem traf Hermoso für die Spanier (57.). Das Tor für Rotterdam erzielte Wieffer in der 77. Minute.

Barcelona dreht Spiel gegen Porto

In Barcelona glich Joao Cancelo (32.) die Führung des FC Porto durch Pepê (30.) rasch wieder aus. Nach der Pause erhöhte Barcelona den Druck und Joao Felix gelang in der 57. das verdiente 2:1. Damit steht auch der FC Barcelona vorzeitig im Achtelfinale. Donezk (1:0 gegen Antwerpen) und Porto spielen am letzten Spieltag im direkten Duell um das zweite Achtelfinal-Ticket.

Im Duell der bereits für das Achtelfinale qualifizierten Team Manchester City und RB Leipzig lagen die Gäste nach einem Openda-Doppelplack zur Pause mit 0:2 in Führung (13./33.). Doch Haaland (54.), Foden (70.) und Alvarez (87.) drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit und fixierten den Gruppensieg. Den dritten Platz in Gruppe G sicherten sich die Young Boys Bern dank eines 2:0-Heimsieges gegen Roter Stern Belgrad.

