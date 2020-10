Sieg in der Sprintwertung und ein Fahrer wird Zweiter

Team Vorarlberg Topfahrer Alexis Guerin beendet 56. Giro della Regione Friuli UCI 2.2 auf Rang zwei nach großartiger Teamleistung. Sein Kollege Maximilian Kuen gewinnt Sprintgesamtwertung

Sensationelle Gesamtleistung von Team Vorarlberg Santic in Italien. Alexis Guerin auf Rang zwei in der Gesamteinzelwertung. Ebenfalls die Ränge zwei in der Bergwertung, sowie der Team Endwertung gegen 31 Mannschaften. Nur das norwegische Pro Continental Team Uno-X war nicht zu biegen.