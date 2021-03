Sieg im Westderby - Bulldogs fixieren Einzug ins Play-off

Dank eines 5:3-Auswärtssieges bei den Innsbrucker Haien fixierten die Bulldogs aus Dornbirn zum vierten Mal den Einzug ins Play-off.

Für die Bulldogs Dornbirn ging es heute Abend mit dem Westderby bei den Innsbrucker Haien weiter. Mit einem Sieg konnten die Dornbirner dabei bereits den Einzug in das Play-off fixieren. Die Innsbrucker hingegen benötigten unbedingt einen Sieg, um die bereits nur noch sehr kleinen Chancen zu wahren. Nach einem schwachen Powerplay gleich zu Beginn gingen die Bulldogs in der 9. Minute durch Salmela mit 1:0 in Führung. In weiterer Folge entwickelte sich eine fehlerhafte Partie mit wenig Chancen. Die beste hatte Pavlovs, der kurz vor Drittelende an der Latte scheiterte.

Torreiches zweites Drittel

Im zweiten Drittel legten die Bulldogs durch Yogan kurz nach Wiederbeginn zum 2:0 nach. Und bereits in der 27. Minute sorgte Rapuzzi mit dem 3:0 bereits für eine kleine Vorentscheidung. Doch die Haie schlugen wiederum nur zwei Minuten später durch Lattner zum 3:1 zurück. Kurz darauf verpasste Yogan bei einem Penalty den nächsten Bulldogs-Treffer. Dieser gelang Woger in der 36. Minute. Doch auch dieses Mal schlugen die Haie zurück - Girard sorgte in der 37. Minute für das 4:2.

Im letzten Abschnitt versuchten die Haie nochmal alles, um zurück ins Spiel zu kommen. Nachdem Östlund in der 46. Minute noch mit einer starken Parade den Anschlusstreffer verhinderte, gelang dieser Tansey im Powerplay in der 51. Minute. In weiterer Folge spielten die Bulldogs die Zeit souverän von der Uhr und sorgten durch einen Empty-Net-Treffer von Nilsson kurz vor Schluss für die endgültige Entscheidung. Dank diesem 5:3-Erfolg in Innsbruck fixierten die Bulldogs somit die vierte Play-off-Teilnahme.