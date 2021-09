Sieg im Traditionsduell - Hard holt sich den Supercup

Dank einem souveränen 33:27-Sieg gegen die Fivers Margareten sicherte sich der HC Hard zum fünften Mal den Österreichischen Supercup.

Mit dem Supercup zwischen Meister HC Hard und Cupsieger Fivers Margareten fiel heute in der Sporthalle am See in Hard der Startschuss zur neuen Handball-Saison. Nach einem ausgeglichenen Start setzten sich die Roten Teufel etwa zur Mitte der ersten Halbzeit mit einem 3-Tore-Lauf erstmals etwas ab. In weiterer Folge betrug der Vorsprung stetig zwischen zwei und vier Treffer - am Ende ging es beim Stand von 16:13 in die Halbzeitpause.