Sieg im Penaltyschießen: Giftopoulos lässt EHC jubeln

2:1-Auswärtserfolg von Lustenau beim Zweiten Asiago.

Mit viel Power startete Asiago in das Top-Spiel der Runde und setzte Lustenau von Beginn an unter Druck. Die Gäste aus dem Ländle verteidigten sich jedoch erfolgreich und kamen in weiterer Folge ebenfalls zu guten Möglichkeiten. Vorerst konnten aber beide Torhüter ihren Kasten sauber halten. Erst kurz vor Drittelsende eröffnete sich für Lustenau durch eine nummerische Überlegenheit die Chance auf den Führungstreffer. Diese Möglichkeit ließ sich der EHC nicht entgehen und ging durch einen Rebound von Dominic Haberl mit 1:0 in Führung.