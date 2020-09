Sieg bei der WM-Generalprobe für Rankweiler Brüderpaar Bösch

Mit seinen neuen beiden Pferden haben Alexander Bösch mit Beifahrer Patrick Bösch im Kutschenfahren im Turnier in Frankreich einen Erfolg verzeichnet

RANKWEIL. Einen starken Auftritt bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft im Kutschenfahren hinterließ der Rankweiler Alexander Bösch mit seinem Bruder und Beifahrer Patrick im sehr gut besetzten internationalen Turnier in Chablis in Frankreich. Der 25-jährige Rankler Alexander Bösch mit Bruder Patrick (31) wusste beim letzten Kräfte messen mit der europäischen Elite vor dem Showdown zu überzeugen. Mit zwei neuen Pferden war das Brüderpaar am Start. Mit beiden neuen Pferden platzierte er sich in den drei Disziplinen Dressur, Marathon und Kegelfahren unter den Top Ten. Mit der erst siebenjährigen Stute „Finesse“ hat er zum Abschluss des stark besetzten Turnieres die Disziplin Marathon für sich entschieden. Bei der gelungenen WM-Generalprobe gab es Platz sechs und zehn in der Gesamtwertung. Mit dem neuen Pferd „Bambucca“ verpasste das Brüderpaar Bösch mit dem vierten Schlussrang das Podium nur ganz knapp. Vom 21. bis 25. Oktober vertreten die Rankler Alexander und Patrick Bösch die Ländle-Farben beim Großereignis in Pau in Frankreich. Unter den 80 Startern von der ganzen Welt wäre ein Top-20 Platz schon ein ausgezeichnetes Schlussergebnis.VN-TK