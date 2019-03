Siedlungsgärten für junge Familien

ÖBB verkauft an junge Brazer Familien Baugründe bei der Kraftwerksiedlung.

Der Bereich „Siedlungsgärten“ bei der ÖBB Kraftwerksiedlung soll in Zukunft jungen Brazer Familien dienen, ihr eigenes Heim zu verwirklichen. Die ÖBB verkauft Baugründe direkt an interessierte Käufer, die Gemeinde Innerbraz bringt sich als Vermittler ein. Die Bauplätze wurden bereits in die verschiedenen Parzellen eingeteilt. Im Zuge der Verbücherung wurde auch die Zufahrtsstraße zur Kraftwerksiedlung die sich im Besitz von Gemeinde und ÖBB bereinigt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Magnus-Kapelle im Gemeindebesitz bleibt. „Die Gemeinde hat die Hand insofern auf den Verkäufen, dass die Umwidmung nur dann durchgeführt wird, wenn der Verkauf des Baugrundes nach den vorgegebenen Kriterien der Gemeinde durchgeführt wird“, so Bürgermeister Hans Peter Pfanner.