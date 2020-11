Siebzehn neue Wohnräume werden errichtet

Der Baustart von der Wohnanlage Montfortstraße ist erfolgt

RANKWEIL. Vor zwei Monaten erfolgte der Baustart für die Wohnanlage Montfortstraße Rankweil. Der Bauträger Nägele Wohn- und Projektbau GmbH mit Sitz in Sulz errichtet bis zur Fertigstellung im Frühjahr 2022 siebzehn neue Eigentumswohnungen mit einer Wohnnutzfläche von etwa 1280 Quadratmetern. Elf von siebzehn Eigentumswohnungen sind schon an die Kunden verkauft, sechs Wohnungen sind noch zum Verkauf angeboten. Die Wohnanlage Montfortstraße ist ein modernes Wohnprojekt. Die 17 Wohnungen in unterschiedlichen Größen mit verschiedenen Grundrissen bieten Wohnraum auf hohem Niveau. Die hochwertige Ausstattung Tiefgarage mit 22 PKW-Abstellplätzen und vier Motorabstellplätzen, Lift und ein umweltfreundliches Heizsystem sorgen für Mehrwert beim Wohnen. VN-TK