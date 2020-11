Siebenmal mehr Genesene als Neuinfektionen

456 Genesene stehen am Montagnachmittag 61 Neuinfektionen gegenüber.

Am Montagnachmittag war die Zahl der Genesenen in Vorarlberg mehr als siebenmal so hoch wie die der Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Fälle sank dadurch deutlich.

Seit Sonntagmitternacht wurden in Vorarlberg 61 Neuinfektionen registriert, denen 456 Genesungen gegenüberstanden.

Die Zahl der aktiv Infizierten sank auf 3.601Personen ab (Stand 16 Uhr). 94 Personen sind in Vorarlberg bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Situation in Spitälern stabil

Die Situation auf den Intensivstationen des Landes blieb weiter stabil. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 39 - gleich viele wie zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Montag noch 23 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 195 Corona-Erkrankte betreut.

Eine leichte Entspannung zeichnete sich bei der Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter ab. 108 (minus sieben) waren mit dem Coronavirus infiziert, 56 (minus sieben) weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Zahlen aus den Gemeinden

Mit Stand Montagnachmittag gab es 16 Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. In neun Gemeinden lag die Zahl der Fälle (weit) über 100, Spitzenreiter war die Stadt Dornbirn (490) vor Bregenz (282), Feldkirch (261) und Lustenau (227). Nur sieben der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.

Sieben-Tages-Inzidenz

Laut dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wies Vorarlberg bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner einen deutlich besseren Wert auf als zuletzt. Mit 577 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag das Land besser als Salzburg, Oberösterreich, Tirol und Kärnten.

Der Österreich-Durchschnitt belief sich am Sonntag auf 471.

Erstmals seit mehreren Wochen ist nicht mehr der Bezirk Dornbirn der am stärksten betroffene Bezirk in Vorarlberg. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 626 hat der Bezirk Feldkirch in dieser Statistik die "rote Laterne" übernommen.