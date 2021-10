Sieben Spiele ohne Sieg! SCR Altach will in Linz gewinnen

Im Auswärtsspiel bei LASK Linz hoffen die Canadi-Mannen endlich auf die Rückkehr auf die Siegerstraße.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel LASK Linz vs SCR Altach

Der SCR Altach blickt dem Spiel am Sonntag 14:30 Uhr positiv entgegen, will man nach 10 Jahren wieder beim LASK gewinnen.

Wir schreiben den 22. Juli 2011: Patrick Seeger trifft doppelt im Linzer Stadion und beschert Altach einen 2:0 Auswärtssieg am vierten Spieltag der 2. Liga. Dies sollte der letzte erfolgreiche Auftritt der Rheindörfler gegen den Linzer ASK sein. Denn seit dem Aufstieg der Schwarz-Weißen in die höchste Spielklasse liest sich die Bilanz gegen diesen Gegner verheerend: 0 Siege, 2 Unentschieden und 9 Niederlagen stehen in der Bundesliga zu Buche. Zu diesen Ergebnissen gesellen sich noch zwei Cup-Schlappen 2018 & 2019 hinzu. Im ersten Saisonspiel handelte es sich um eine enge Angelegenheit: Ein Wiesinger-Fernschuss brachte dem LASK die vollen drei Punkte in der Cashpoint-Arena.