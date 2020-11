Sieben neue "Comet"-Projekte erhalten 10,4 Mio. Euro

Im Rahmen des Kompetenzzentren-Programms "Comet" wurden sieben neue Forschungsprojekte genehmigt. Auch Vorarlberg ist an einem Projekt beteiligt.

Wirtschafts- und Klimaschutzministerium fördern diese mit 10,4 Mio. Euro in den nächsten drei bis vier Jahren, gaben die Ressorts und die Forschungsförderungsgesellschaft FFG bekannt. Mit den Mitteln der beteiligten Bundesländer, Unternehmen und Organisationen beträgt das Gesamtvolumen 37,5 Mio. Euro.

Die Projekte im Überblick

"TCCV2 - Textile Competence Center Vorarlberg 2"

Universität Innsbruck - Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik, Dornbirn

Beteiligtes Bundesland: Vorarlberg

"CARpenTiER - Modelling, Production and further Processing of Eco-Hybrid Structures and Materials"

Weizer Energie- Innovations- Zentrum GmbH, Weiz

Beteiligtes Bundesland: Steiermark

"HyTechonomy - Hydrogen Technologies for Sustainable Economies"

HyCentA Research GmbH, Graz

Beteiligte Bundesländer: Steiermark, Oberösterreich

"Rail4Future - Railways for Future: Resilient Digital Railway Systems to enhance performance"

ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, Wien

Beteiligte Bundesländer: Wien, Steiermark

"ReWaste F - Recycling and Recovery of Waste for Future"

Montanuniversität Leoben - Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft, Leoben

Beteiligtes Bundesland: Steiermark

"SafeLIB - Safety Aspects of Lithium-Based Traction Batteries Including the Qualification for Second Life Applications"

Technische Universität Graz - Institut für Fahrzeugsicherheit, Graz

Beteiligte Bundesländer: Steiermark, Oberösterreich

"We3D – Wire-based additive manufacturing – materials and technologies – for 3D metal structures of the future"

LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen, Braunau am Inn – Ranshofen

Beteiligte Bundesländer: Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark, Wien

Thematisch liegen die Schwerpunkte der neu bewilligten "Comet"-Projekte in den Bereichen Intelligente Produktionstechnologien, Mobilität und Energie bzw. Umwelt. Die Steiermark ist an sechs der sieben Projekte beteiligt, Oberösterreich an drei, Wien an zwei, sowie Niederösterreich und Vorarlberg an je einem. Die Forschungsprojekte wurden von einer Expertenjury aus 15 Anträge ausgewählt.

Aktuelle Comet-Landkarte.

Investitionen in die Zukunft