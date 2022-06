Sieben Ländleklubs hoffen auf ein Traumlos

Vorarlbergs Vertreter im ÖFB Cup blicken voller Spannung auf die Auslosung.

Exakt 56 Tage nach dem 3:0-Finaltriumph des FC Salzburg gegen die SV Ried startet der UNIQA ÖFB Cup mit der Auslosung der 1. Runde in seine neue Saison.



Die ersten Paarungen der neuen Spielzeit werden am kommenden Sonntag, dem 26. Juni im Anschluss an das freundschaftliche Länderspiel des Frauen Nationalteams in Belgien ab 19 Uhr live in ORF1 ermittelt.



Wie in der vergangenen Saison nehmen auch 2022/23 insgesamt 64 Vereine am UNIQA ÖFB Cup teil. Das Teilnehmerfeld besteht aus 12 Vereinen aus der Admiral Bundesliga, 12 Vereinen aus der Admiral 2. Liga (Young Violets Austria Wien, SK Sturm Graz II und SK Rapid II sind nicht teilnahmeberechtigt, FC Liefering hat verzichtet), sowie 40 Vereinen aus den Landesverbänden.



Gespielt wird die 1. Cup-Runde von 15.-17. Juli 2022.



Im Vergleich zur vergangenen Saison kommt es ab dieser Saison zu einigen Neuerungen. In den ersten drei Runden werden die Teilnehmer der Landesverbände sowie der 2. Liga bei der Auslosung nach geografischen Kriterien in zwei Gruppen (Ost und West) eingeteilt.



Dadurch kommt es zu mehr regionalen Duellen in den ersten Runden, außerdem sind direkte Duelle zwischen Vereinen aus der Bundesliga erst im späteren Verlauf des Bewerbs möglich.



So funktioniert die Auslosung der 1. Runde im Detail:Die Spiele werden von nun an in drei Phasen gelost.



Phase 1: Auslosung unter Vereinen der Landesverbände nach geografischen KriterienDie 40 Vereine aus den Landesverbänden werden in zwei Töpfe eingeteilt. Die Gruppe “Landesverband Ost” beinhaltet die 23 Klubs aus Niederösterreich, Wien, Steiermark, Kärnten und dem Burgenland. Die Gruppe “Landesverband West” beinhaltet die 17 Teams aus Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg.



Zu Beginn werden vier Paarungen - also acht Vereine - aus der Gruppe” Landesverband Ost” gezogen, es folgen vier Paarungen - also acht Vereine - aus der Gruppe “Landesverband West”. Damit stehen die ersten acht Spielpaarungen fest. Für die 15 verbliebenen Vereine aus der Gruppe “Landesverband Ost” und die 9 verbleibenden Vereine aus der Gruppe “Landesverband West” geht es in der zweiten Phase weiter.



Phase 2: Auslosung von Vereinen der Landesverbände gegen Vereine der 2. Liga



In dieser Phase werden die Vereine der Landesverbände gegen Vereine der 2. Liga gelost. Auch hier erfolgt die Ziehung nach geografischen Kriterien.



In einem Topf befinden sich die 15 verbleibenden Vereine aus der Gruppe “Landesverband Ost”. Der zweite Topf beinhaltet die Gruppe “2. Liga Ost”. Dabei handelt es sich um die neun Vereine der 2. Liga aus den Bundesländern Niederösterreich, Wien, Steiermark, Kärnten und Burgenland. Diese neun Klubs werden neun Vereinen aus der Gruppe “Landesverband Ost” zugelost. Die nächsten neun Paarungen stehen damit fest.



Dasselbe Prozedere erfolgt mit den Vereinen aus dem Westen. In einem Topf befinden sich die neun Vereine aus der Gruppe “Landesverband West”. Der zweite Topf beinhaltet die Gruppe “2. Liga West”, also die drei Teams der 2. Liga aus den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Diese 3 Vereine aus der Gruppe “2. Liga West” werden drei Vereinen aus der Gruppe “Landesverband West” zugelost. Weitere drei Paarungen stehen damit fest.



Die Vereine aus den Töpfen “2. Liga Ost” bzw. “2. Liga West” werden in dieser Phase jeweils zuerst gezogen, da sie, wie in den vergangenen Jahren aufgrund von Corona-Bestimmungen, grundsätzlich Heimrecht haben. Die Vereine aus den Landesverbänden können aber auch in dieser Saison einen Antrag auf Austragung des Spiels stellen.



Für die sechs verbliebenen Vereine aus der Gruppe “Landesverband Ost” und die sechs verbleibenden Mannschaften aus der Gruppe “Landesverband West” geht es in der dritten und letzten Phase der Auslosung weiter.



Phase 3: Auslosung von Vereinen der Landesverbände gegen Vereine der BundesligaIn der abschließenden Phase kommen die sechs verbleibenden Vereine aus der Gruppe “Landesverband Ost” und die sechs übrigen Klubs aus der Gruppe “Landesverband West” gemeinsam in einen Topf. In einem zweiten Pool befinden sich die zwölf Vereine der höchsten Spielklasse. Hier findet keine geografische Aufteilung mehr statt. Jedem Bundesligaklub wird nun ein Verein aus dem Landesgruppen-Topf zugelost.



Der Bundesligaverein wird in dieser Phase jeweils zuerst gezogen, da auch dieser aufgrund von Corona-Bestimmungen grundsätzlich Heimrecht hat. Die Klubs aus den Landesverbänden können aber einen Antrag auf Austragung des Spiels stellen. Damit stehen auch die zwölf letzten Paarungen der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup fest.



Die genauen Spieltermine sowie Livespiele werden zeitnah nach der Auslosung bekannt gegeben.



Hintergrund: Mehr Regionalität & mehr Duelle “David gegen Goliath”Ziel der Änderung des Auslosungsmodus ist es, vor allem in der 1. Runde mehr regionale Duelle zu ermöglichen. Die vergangenen Jahre haben, unabhängig von der Corona-Pandemie gezeigt, dass das Zuschauerinteresse bei regionalen Duellen zu Beginn der Cup-Saison besonders groß war, wodurch die Heimvereine wichtige Spieltagseinnahmen generieren konnten. Zudem haben längere Anfahrtszeiten zu den Spielen zu logistischen sowie finanziellen Mehrbelastungen bei den Vereinen geführt.



Außerdem führt der neue Auslosungsmodus zu mehr Duellen der Kategorie “David gegen Goliath”, die dem Cup-Slogan "Glaube, Wille Mut" entsprechen. Die Vereine aus den Landesverbänden erwarten bis zur 3. Runde Spiele mit einem Verein der Bundesliga, die entsprechendes Zuschauerinteresse und damit erhöhte Einnahmen gewährleisten. Duelle zweier Bundesligavereine sind zudem erst im späteren Verlauf des Bewerbs möglich, was dann die Chance auf mehr Highlight-Spiele erhöht.



Die teilnehmenden Vereine



Bundesliga (12)

FC Red Bull Salzburg (Titelverteidiger), SK Puntigamer Sturm Graz, FK Austria Wien, SK Rapid, RZ Pellets WAC, SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol, LASK, SV Guntamatic Ried, TSV Egger Glas Hartberg, Cashpoint SCR Altach, SC Austria Lustenau



2. Liga Gruppe Ost (9)

FC Flyeralarm Admira, FAC Wien, SV Licht-Loidl Lafnitz, GAK 1902, spusu SKN St. Pölten, SKU Ertl Glas Amstetten, KSV 1919, SV Horn, First Vienna FC 1894



2. Liga Gruppe West (3)

FC Blau-Weiß Linz, SK BMD Vorwärts Steyr, FC Mohren Dornbirn 1913



Landesverband Gruppe Ost (23)

SR Donaufeld, FC Stadlau, TWL Elektra, Wiener Sport-Club, FCM Flyeralarm Traiskirchen, SV Sparkasse Leobendorf, USV Scheiblingkirchen/Warth, FC Marchfeld Donauauen, SV Stripfing/Weiden, Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall oder ASV Hohenau*, DSV Leoben KAIF Energy, SV Domaines Kilger Frauental, Deutschlandsberger SC “Wonisch Installationen”, TuS Bad Gleichenberg, USV Stein Reinisch Raiffeisen Allerheiligen, SV KLE-SCH Kletter- und Schießzentrum Dellach/Gail, SV ASKÖ Köttmannsdorf, SAK Posojilnica Bank, SK Treibach, SC Neusiedl am See 1919, ASV Draßburg, ASV Siegendorf 1930, SC/ESV Parndorf



*Entscheidung im NÖ-Cup-Finale zwischen Purgstall und Hohenau am 24.6.Landesverband Gruppe West (17)

SU Strasser Steine St. Martin, Union Raiffeisen Gurten, FC Wels, Sportunion Vöcklamarkt, WSC HOGO Hertha, SV Austria Salzburg, SV Raika Kuchl, SV Seekirchen, TSV McDonald’s St. Johann, SC Schwaz, SV Opbacher Fügen, SC Sparkasse Imst 1933, SV Telfs, SC Admira Dornbirn 1946, SC Röfix Röthis, SC Schwarz Weiß Bregenz, VfB Hohenems



Key Facts zur Auslosung der 1. Runde im UNIQA ÖFB Cup 2022/23> Termin: 26. Juni 2022,

> 64 Vereine nehmen teil, 32 Spiele werden ausgelost

> Neuer Modus für die ersten drei Runden durch Einteilung in Regionalgruppen

> Mehr regionale Duelle, mehr “David gegen Goliath”

> Spieltermin, 1. Runde: 15.-17. Juli 2022