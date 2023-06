Sieben Ländleklubs hoffen auf ein Traumlos im ÖFB-Cup

Bei der Erstrundenauslosung im nationalen Pokalbewerb sind sieben Vorarlberger Vereine mit dabei.

Am Sonntag, 25 Juni (17.25 Uhr) werden im Rahmen der Sendung Sport am Sonntag die Erstrunden-Paarungen der Saison 2023/24 im UNIQA ÖFB Cup ausgelost. Wieder nehmen 64 Vereine am Bewerb teil – zwölf davon kommen aus der ADMIRAL Bundesliga, 14 aus der ADMIRAL 2. Liga und die verbliebenen 38 aus den Landesverbänden.



Folgende 64 Teams nehmen an der UNIQA ÖFB Cup Saison 2023/24 teil:



Bundesliga (12)



FC Red Bull Salzburg, SK Puntigamer Sturm Graz, FK Austria Wien, SK Rapid, RZ Pellets Wolfsberger AC, SK Austria Klagenfurt, WSG Tirol, LASK, FC Blau-Weiß Linz, TSV Egger Glas Hartberg, Cashpoint SCR Altach, SC Austria Lustenau



2. Liga (14)



Gruppe Ost (11 Vereine aus den Regionen Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark und Kärnten): FC Flyeralarm Admira, FAC Wien, SV Licht-Loidl Lafnitz, GAK 1902, DSV Leoben GGMT Revolution, SKN St. Pölten SKU Ertl Glas Amstetten, KSV 1919, SV Horn, First Vienna Football-Club 1894, SV Stripfing/Weiden



Gruppe West (3 Vereine aus den Regionen Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg): SV Guntamatic Ried, FC Mohren Dornbirn 1913, SC Schwarz Weiß Bregenz



Burgenländischer Fußballverband (4/Gruppe Ost)



SC Neusiedl am See 1919, ASV Draßburg, SC Klöcher Bau Oberwart, SC/ESV Parndorf



Wiener Fußballverband (4/Gruppe Ost)



SR Donaufeld, FavAC 1910, AXIII Auhof Center, TWL Elektra



Niederösterreichischer Fußball Verband (6/ Gruppe Ost)



FCM Flyeralarm Traiskirchen, Kremser SC, Spielgemeinschaft SCU Ardagger/USV Viehdorf, SV Sparkasse Leobendorf, SV Klement Haitzendorf, FC Marchfeld Donauauen



Steirischer Fußballverband (5/Gruppe Ost)



ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg, USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen, SC Bauer Bikes WEIZ, Deutschlandsberger SC "Wonisch Installationen", TuS Bad Gleichenberg



Kärntner Fußballverband (4/Gruppe Ost)



SAK Posojilnica Bank, ATUS Ferlach, ASK Klagenfurt, SV SPORTASTIC Spittal



Oberösterreichischer Fußballverband (5/Gruppe West)



SPG Wallern/St. Marienkirchen, SV sedda Bad Schallerbach, Union Raiffeisen Gurten, SPG HOGO Wels, SK BMD Vorwärts Steyr



Salzburger Fußballverband (3/Gruppe West)



SV Austria Salzburg, BSK 1933, FC Pinzgau Saalfelden



Tiroler Fußballverband (4/Gruppe West)



SPG Silz/Mötz, SVG Reichenau – Innsbruck, FC Kufstein, SC Sparkasse IMST 1933



Vorarlberger Fußballverband (3/Gruppe West)



Meusburger FC Wolfurt, SC Röfix Röthis, VfB Hohenems



Die Ziehung wird von Paraskirennläufer JohannesAigner und Paraskirennläuferin Veronika Aigner (war bereits Pokalbotschafterin beim UNIQA ÖFB Cup Finale 2023 in Klagenfurt) vorgenommen.



Die 1. Cup-Runde geht von 21. bis 23. Juli 2023 über die Bühne. In den ersten drei Runden werden die Teilnehmer der Landesverbände sowie der 2. Liga bei der Auslosung, wie im Vorjahr, nach geografischen Kriterien in zwei Gruppen (Ost und West) eingeteilt.



Dadurch kommt es zu mehr regionalen Duellen in den ersten Runden, außerdem sind direkte Duelle zwischen Vereinen aus der Bundesliga erst im späteren Verlauf des Bewerbs möglich. Das Heimrecht liegt in der 1. Runde wieder bei den Vereinen aus den Landesverbänden.



Das UNIQA ÖFB CupFinale der Saison 2023/24 findet am 1. Mai 2024, genau wie in den zwei Jahren darauf, im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt.



Spieltermine UNIQA ÖFB Cup Saison 2023/24



1. Runde: 21./22./23. Juli 2023

2. Runde: 26./27./28. September 2023

Achtelfinale: 31. Oktober, 1./2. November 2023

Viertelfinale: 9./10./11. Februar 2024

Halbfinale: 2./3./4. April 2024

Finale: 1. Mai 2024