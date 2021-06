Sieben Ländleklubs hoffen auf ein Losglück

Drei Profiklubs und vier Amateurvereine aus Vorarlberg sind in der 1. ÖFB Cuprunde mit dabei. Die Auslosung erfolgt am Samstag.

Am morgigen Samstag, 26. Juni, fällt mit der Auslosung der Erstrundenbegegnungen der Startschuss im UNIQA ÖFB Cup 2021/22. Die Ziehung wird ab 16.00 Uhr live in ORF 1 vorgenommen, als „Glücksengerl“ fungiert Peter Filzmaier. Teilnehmerfeld Insgesamt nehmen wieder 64 Klubs am heimischen Cup-Bewerb teil. Diese setzen sich aus Bundesliga-Klubs (24) und Vertretern aus den neun Landesverbänden (40) zusammen. Zunächst werden acht Paarungen zwischen Vereinen der Landesverbände ermittelt. Die Vereine sind dabei in den Pool Ost (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Steiermark, Wien) und den Pool West (Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg) unterteilt. Die übrigen 24 Amateurvereine werden je einem Bundesliga-Verein zugelost.

Spieltermin für die 1. UNIQA ÖFB Cup Runde 2021/22 ist der Zeitraum 16. bis 18. Juli 2021. Die genauen Anstoßzeiten werden zeitnah nach der Auslosung fixiert und bekanntgegeben.



Klubs UNIQA ÖFB Cup 2021/22



ADMIRAL Bundesliga (12):

FC Flyeralarm Admira, Cashpoint SCR Altach, LASK, FK Austria Wien, TSV Hartberg, FC Red Bull Salzburg, SK Rapid, SK Austria Klagenfurt, SK Puntigamer Sturm Graz, SV Guntamatic Ried, RZ Pellets WAC, WSG Tirol



ADMIRAL 2. Liga (12):

SC Austria Lustenau, FC Blau Weiß Linz, FAC Wien, FC Mohren Dornbirn 1913, FC Wacker Innsbruck, GAK 1902, KSV 1919, spusu SKN St. Pölten, SKU Ertl Glas Amstetten, SK BMD Vorwärts Steyr, SV Horn, SV Licht-Loidl Lafnitz



Wien (4):

SC Wiener Viktoria, TWL Elektra, Wiener Sport-Club, Meister Wiener Stadtliga



Oberösterreich (5):

ATSV Stadl-Paura, FC Wels, WSC HOGO Hertha, Union Raiffeisen Gurten, SPORTUNION Vöcklamarkt



Burgenland (4):

ASV Drassburg, SC Neusiedl am See 1919, FC Deutschkreutz, ASV Siegendorf



Steiermark (5):

FC Gleisdorf 09, TuS Bad Gleichenberg, SC Elin Weiz, USV Raiffeisen Weindorf St. Anna am Aigen, SC Copacabana Kalsdorf



Niederösterreich (6):1. Wiener Neustädter SC, FCM ProfiBox Traiskirchen, SV Sparkasse Leobendorf, FC Marchfeld Mannsdorf/Großenzersdorf, SV Stripfing/Weiden, ASK/BSC Bruck/Leitha



Tirol (4):FC Eurotours Kitzbühel, SVG Reichenau-Innsbruck, 1. Platz HYPO TIROL Liga, Sieger TFV Kerschdorfer Tirol-Cup



Salzburg (4):

SV Dihag Seekirchen, TSV McDonald's St. Johann, SV Grödig, SV Raika Kuchl



Kärnten (4):

SK Treibach, SV SPORTASTIC Spittal/Drau, 2. Platz Kärtner Liga, 3. Platz Kärtner Liga



Vorarlberg (4):

World-of-Jobs VfB Hohenems, SC Schwarz Weiß Bregenz, intemann FC Lauterach, Sieger 45. UNIQA-VFV-Cup



Um die Sicherheit der Spieler und Betreuer zu jedem Zeitpunkt in einem hohen Maße gewährleisten zu können, werden für die diesjährige Cup-Saison wieder einige zusätzliche Maßnahmen getroffen.



PCR-Testungen

Sämtliche Spieler und Betreuer eines teilnehmenden Vereins, die sich vor / während / nach dem Spiel im Kabinentrakt aufhalten, haben sich einer PCR-Testung zu unterziehen und sind nur bei einem negativen Befund berechtig, am Spiel teilzunehmen bzw. und auf der Ersatz- bzw. Betreuerbank Platz zu nehmen. Die Kosten dieser Tests werden vom ÖFB subventioniert.



Heimrecht Zumal die Gesundheit der Spieler und Betreuer zu jeder Zeit im Vordergrund steht, wird in den ersten drei Runden das Heimrecht bei Spielen zwischen einem Landesverbands- und einem Bundesliga-Verein, grundsätzlich dem Klub der Bundesliga zustehen, da diese über die infrastrukturellen Gegebenheiten verfügen, um die Einhaltung des Mindestabstandes für die besonders zu schützenden Spieler und Betreuer in den Kabinen-, Sanitär- und Zugangsbereichen bestmöglich zu gewährleisten.



Vereine der Landesverbände sind jedoch berechtigt, einen Antrag auf Austragung des Cup-Spiels auf ihrer Sportanlage zu stellen, wenn die infrastrukturellen Gegebenheiten eine Veranstaltung des Spiels unter Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften, Verordnungen und Konzepte zulassen und die Sicherheit für die Gesundheit aller Beteiligten gesichert ist. Von diesem Recht haben 23 Vereine Gebrauch gemacht.



Spielen in den ersten drei Runden zwei Landesverbands-Vereine bzw. zwei Bundesliga-Vereine gegeneinander, steht das Heimrecht dem bei der Auslosung erstgezogenen Verein zu. Dies gilt unabhängig von der Paarung auch ab dem Viertelfinale.



Für den ÖFB steht die Sicherheit und Gesundheit sämtlicher beteiligten Personen an erster Stelle. Bei sämtlichen Spielen des UNIQA ÖFB Cup ist es daher unbedingt erforderlich, dass sämtliche gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen eingehalten werden!