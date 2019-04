Sieben Edelmetalle für die Jung-Judokas

Bei den Österreichischen Meisterschaften der U16 und U21 in Leibnitz ließen Vorarlberg Judoka nichts anbrennen.

Bereits am Samstag (30.03.) bewiesen die U16 in der Südsteiermark, dass in den kommenden Jahren durchaus mit ihnen zu rechnen ist. Insbesondere die Young Guns des UJC Dornbirn konnten ihr Können unter Beweis stellen. Abdul Rachim Khastaev (-38kg) sicherte sich nach vier starken Kämpfen die Bronze-Medaille. Seine Vereinskollegen Fabian Bereuter (-46kg) und Elias Kosel (-50kg) schrammten mit ihren ebenfalls starken fünften Plätzen nur knapp am Podest vorbei. Ebenso wie die Edelmetall-Sammlerin Cheyenne Reisch (-40kg) vom UJC Hohenems, die dieses Mal überraschender Weise nicht vom Treppchen lachen durfte.