Sieben Bundesländer ohne Neuerkrankung

In Österreich ist die Lage bei den aktiv an dem Coronavirus erkrankten Personen weiterhin stabil.

In sieben Bundesländern wurde laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) keine Neuinfektion mehr verzeichnet. 45 der 46 neuen Fälle sind in Wien aufgetreten, einer in Oberösterreich.

"Dadurch ist die Zahl der aktiv Erkrankten weiter gesunken, nur mehr 97 müssen in Spitälern behandelt werden, 27 befinden sich auf Intensivstationen", so Anschober.

In den vergangenen sieben Tagen sei die Zahl der aktiv Erkrankten in Österreich somit um 41 Prozent gesunken.

45 neue Fälle in Wien

Konkret betraffen die positiven Testergebnisse aus den Firmen-Screenings 17 Beschäftigte in zwei Unternehmen - eines davon mit Sitz in Niederösterreich, wo die dortigen Behörden Abstriche gemacht hatten. Dass dort entdeckte positive Fälle trotzdem in der Wiener Statistik aufscheinen, liegt daran, dass die Mitarbeiter ihren Wohnsitz in der Bundeshauptstadt haben. Auskünfte, um welche Betriebe es sich handelt, gab es aus dem Wiener Rathaus nicht.