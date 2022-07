Sieben Aufsteiger und es wurde kräftig aufgerüstet

Exklusiv auf VOL.at die Transferübersicht in der Fußball Vorarlbergliga.

Mit dem prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell von Höchst und Hard öffnete die Vorarlbergliga zum letzten Mal mit 16 Vereinen in die Saison 2022/2023. Ab der Meisterschaft 2023/2024 wird die „Neue“ Vorarlbergliga, statt der jetzigen VN.at Eliteliga Vorarlberg nur noch mit 14 Vereinen gespielt. Daher haben mindestens sieben Teilnehmer in der Vorarlbergliga heuer die Chance aufzusteigen. Absteiger gibt es in allen Fußballligen des Landes heuer nicht. Natürlich wollen auch die beiden „Neukömmlinge“ aus der Landesliga Koblach und Hittisau das realistische Ziel schaffen, auch wenn es ganz schwer werden wird. „Endlich haben wir die finanziellen Schwierigkeiten im Verein überstanden und sind gut erholt. Und endlich geöhren wir wieder zu den Topadressen im Vorarlberger Amateurfußball“, sagt FC Koblach Obmann Andre Helfer. Nach sieben Saisonen in der Landesliga und drei Meisterschaften lang in der 1. Landesklasse gelang dem Kummenbergklub die Rückkehr in die Vorarlbergliga. 90 Prozent vom Kader des letzten Jahres konnte der Verein überzeugen um in Koblach die Schuhe zu schnüren.